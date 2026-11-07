Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обрезка герани на зиму: советы для начинающих цветоводов 0 117

Дом и сад
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обрезка герани на зиму: советы для начинающих цветоводов

Герань — одно из самых ярких и неприхотливых комнатных растений.

 

Герань требует хорошего освещения, но в остальном она неприхотлива. Если окна расположены неудачно, рекомендуется подстричь герань на зиму для профилактики.

Зачем обрезать герань осенью

Обрезка необходима, чтобы избежать проблем, связанных с коротким световым днем. В частности, побеги могут вытягиваться и истончаться.

Когда проводить обрезку

Лучше всего завершить обрезку в начале ноября, так как ближе к концу осени растение переходит в фазу покоя. Если герань цветет, придется дождаться окончания цветения.

Цветоводы, знакомые с терминологией, должны придерживаться формирующей обрезки, чтобы получить пышный куст, а не одинокие побеги.

Обрезку выполняют ножницами или секатором, предварительно обработав их антисептиком. Удаляют побеги, растущие внутрь куста, а также вытянувшиеся, поврежденные и искривленные. После обрезки не должно остаться пеньков. Боковые побеги также следует прищипнуть. Если кусты будут находиться в прохладном и полутемном месте, их можно обрезать ниже.

После обрезки в течение 2-3 дней рекомендуется обработать растение раствором «Эпина», держать его в полутени и поливать умеренно.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Знаки зодиака, которые не умеют идти на уступки
Изображение к статье: Что делать, если туфли жмут: 2 неожиданных способа решения проблемы
Изображение к статье: Как заделать мышиные ходы
Изображение к статье: Как избавиться от белого налета в горшках с комнатными растениями

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Три причины появления медведки на огороде
Дом и сад
Изображение к статье: Поезда Vivi производства Škoda Vagonka за пару лет получили неоднозначную репутацию. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Пауки в чемодане
ЧП и криминал
Изображение к статье: Иварс Калвиньш
Политика
Изображение к статье: Расстрел в Кракове
Политика
Изображение к статье: Где обитала птица рухх?
В мире животных
Изображение к статье: Три причины появления медведки на огороде
Дом и сад
Изображение к статье: Поезда Vivi производства Škoda Vagonka за пару лет получили неоднозначную репутацию. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Пауки в чемодане
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео