Герань требует хорошего освещения, но в остальном она неприхотлива. Если окна расположены неудачно, рекомендуется подстричь герань на зиму для профилактики.

Зачем обрезать герань осенью

Обрезка необходима, чтобы избежать проблем, связанных с коротким световым днем. В частности, побеги могут вытягиваться и истончаться.

Когда проводить обрезку

Лучше всего завершить обрезку в начале ноября, так как ближе к концу осени растение переходит в фазу покоя. Если герань цветет, придется дождаться окончания цветения.

Цветоводы, знакомые с терминологией, должны придерживаться формирующей обрезки, чтобы получить пышный куст, а не одинокие побеги.

Обрезку выполняют ножницами или секатором, предварительно обработав их антисептиком. Удаляют побеги, растущие внутрь куста, а также вытянувшиеся, поврежденные и искривленные. После обрезки не должно остаться пеньков. Боковые побеги также следует прищипнуть. Если кусты будут находиться в прохладном и полутемном месте, их можно обрезать ниже.

После обрезки в течение 2-3 дней рекомендуется обработать растение раствором «Эпина», держать его в полутени и поливать умеренно.