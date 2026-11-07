Скорлупа грецких орехов — это ценное сырье, от которого не стоит отказываться.

Скорлупа грецких орехов может найти множество полезных применений на дачном участке.

Мульча

Для садовых плодовых культур и цветов такая мульча очень полезна. Если покрыть почву скорлупками, они помогут лучше удерживать влагу и предотвратят появление сорняков.

Дренаж

Из ореховой скорлупы можно создать отличный дренажный слой в местах, где планируется посадка деревьев. Это особенно актуально для огородников, чьи участки расположены в низинах, где может скапливаться лишняя влага.

Удобрение

Скорлупа медленно разлагается, поэтому, если ее закопать на грядках или возле деревьев, она будет долго насыщать растения полезными элементами.

Если необходимо срочно подкормить однолетние растения, скорлупу можно сжечь, чтобы получить золу, которая станет отличным источником кальция, фосфора и калия.