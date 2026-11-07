При осенней посадке лука важно учитывать несколько агротехнических факторов.

Не стоит спешить с посадкой лука в землю, так как это может привести к преждевременному укоренению и росту луковиц.

Среди аграриев существует правило: при подзимних посадках лучше сажать позже, чем раньше.

Огородникам следует заранее подготовить место для посадки, удобрив его.

Подготовка участка включает в себя выравнивание и перекопку на глубину штыка лопаты. Наиболее распространенными подкормками являются перегной и компост.

Также важно обработать сами луковицы, для чего используют специальные фунгицидные препараты или раствор марганцовки.

Не менее важным является расстояние между луковицами, так как оно напрямую влияет на размер головок.

Согласно стандартной схеме, между рядами следует оставлять 15 см, а промежуток между каждой луковицей должен составлять 7 см. Заделывать севок рекомендуется на глубину около 5 см.