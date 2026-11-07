Медведка — один из самых известных вредителей среди дачников, вызывающий больше опасений, чем колорадский жук.
Медведка обитает под землей и является проворным, живучим и плодовитым насекомым, способным зимовать в любых условиях. Она предпочитает селиться в труднодоступных местах, что делает её особенно опасной для огородников.
Иногда сами дачники способствуют появлению медведки на своем участке, совершая определенные ошибки.
Три ошибки дачника
1. Медведка предпочитает места с постоянно влажной почвой, поэтому важно следить за уровнем влажности грунта.
2. Растительность на компост следует складывать в закрытом сооружении, чтобы насекомые не могли получить доступ к его содержимому.
3. Частое удобрение почвы навозом может привлечь медведку, за исключением использования органических удобрений в гранулах.
Как избежать появления медведки
Чтобы предотвратить появление вредителя, необходимо исключить условия, способствующие его размножению, а также воспользоваться следующими советами:
Во-первых, считается, что медведка не переносит бархатцы и чеснок.
Во-вторых, она также негативно реагирует на перебродивший куриный помет.
В-третьих, у медведки есть естественные враги, такие как кроты. Придется выбирать между двумя злами, хотя многие утверждают, что вреда от кротов не так много, как принято думать.
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