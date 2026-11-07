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Три причины появления медведки на огороде 0 190

Дом и сад
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три причины появления медведки на огороде

Медведка — один из самых известных вредителей среди дачников, вызывающий больше опасений, чем колорадский жук.

 

Медведка обитает под землей и является проворным, живучим и плодовитым насекомым, способным зимовать в любых условиях. Она предпочитает селиться в труднодоступных местах, что делает её особенно опасной для огородников.

Иногда сами дачники способствуют появлению медведки на своем участке, совершая определенные ошибки.

Три ошибки дачника

1. Медведка предпочитает места с постоянно влажной почвой, поэтому важно следить за уровнем влажности грунта.

2. Растительность на компост следует складывать в закрытом сооружении, чтобы насекомые не могли получить доступ к его содержимому.

3. Частое удобрение почвы навозом может привлечь медведку, за исключением использования органических удобрений в гранулах.

Как избежать появления медведки

Чтобы предотвратить появление вредителя, необходимо исключить условия, способствующие его размножению, а также воспользоваться следующими советами:

Во-первых, считается, что медведка не переносит бархатцы и чеснок.

Во-вторых, она также негативно реагирует на перебродивший куриный помет.

В-третьих, у медведки есть естественные враги, такие как кроты. Придется выбирать между двумя злами, хотя многие утверждают, что вреда от кротов не так много, как принято думать.

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Редакция BB.LV
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