Медведка — один из самых известных вредителей среди дачников, вызывающий больше опасений, чем колорадский жук.

Медведка обитает под землей и является проворным, живучим и плодовитым насекомым, способным зимовать в любых условиях. Она предпочитает селиться в труднодоступных местах, что делает её особенно опасной для огородников.

Иногда сами дачники способствуют появлению медведки на своем участке, совершая определенные ошибки.

Три ошибки дачника

1. Медведка предпочитает места с постоянно влажной почвой, поэтому важно следить за уровнем влажности грунта.

2. Растительность на компост следует складывать в закрытом сооружении, чтобы насекомые не могли получить доступ к его содержимому.

3. Частое удобрение почвы навозом может привлечь медведку, за исключением использования органических удобрений в гранулах.

Как избежать появления медведки

Чтобы предотвратить появление вредителя, необходимо исключить условия, способствующие его размножению, а также воспользоваться следующими советами:

Во-первых, считается, что медведка не переносит бархатцы и чеснок.

Во-вторых, она также негативно реагирует на перебродивший куриный помет.

В-третьих, у медведки есть естественные враги, такие как кроты. Придется выбирать между двумя злами, хотя многие утверждают, что вреда от кротов не так много, как принято думать.