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4 вещи, которые можно увидеть в квартире человека с хорошим вкусом 0 187

Дом и сад
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: 4 вещи, которые можно увидеть в квартире человека с хорошим вкусом

Не каждый обладает безупречным вкусом, но всегда стоит стремиться к совершенству.

Чувство прекрасного можно развивать на протяжении всей жизни: с каждым годом, при должной практике, мы становимся более утонченными.

Некоторые предметы в доме могут положительно сказаться на нашей репутации, демонстрируя отличный вкус. Какие вещи должны присутствовать в квартире?

Книжный шкаф или хотя бы несколько полок

На протяжении веков читающие люди считались эталоном образованности и воспитания. Чтение по-прежнему считается престижным хобби, так как не каждый предпочтет книги просмотру сериалов или социальным сетям.

Поэтому наличие книжных шкафов и полок поможет вам продемонстрировать хороший вкус. Однако книги стоит выбирать с умом.

Отдавайте предпочтение классике, популярной науке и современным авторам.

Произведения искусства

Человек, разбирающийся в искусстве, определенно обладает вкусом. К сожалению, не всегда финансовые возможности позволяют приобрести по-настоящему достойные произведения.

Тем не менее, среди неизвестных и молодых авторов можно найти настоящие "жемчужины", которые помогут создать репутацию человека с безупречным вкусом.

Эффектные растения

Никого не удивишь орхидеями, фиалками и денежным деревом: эти растения можно встретить практически в каждой квартире. Если вы хотите приятно удивить своих гостей, выбирайте более редкие цветы.

Например, обратите внимание на папоротник, монстеру, кислицу, крестовник, пилею и другие необычные варианты.

Стильная посуда

Если вы приглашаете друзей на ужин или чашечку чая, постарайтесь приобрести интересную посуду и столовые приборы.

Люди с хорошим вкусом выбирают необычные предметы или стараются найти недорогие антикварные варианты.

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Редакция BB.LV
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