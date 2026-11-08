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Что делать, если малина не успевает созреть до холодов 0 78

Дом и сад
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что делать, если малина не успевает созреть до холодов

При выращивании малины дачники могут столкнуться с различными проблемами, включая болезни и вредителей.

 

Несвоевременное созревание ягод может стать настоящим испытанием для дачников, особенно когда речь идет о поздних сроках созревания.

Это касается ремонтантной малины, которая, несмотря на свои преимущества, имеет и недостатки. Например, она устойчива к малинному жуку, но может возникнуть проблема с созреванием ягод.

Особенности ремонтантной малины

Ремонтантную малину не нужно укрывать на зиму, она устойчива к малинному жуку, и большинство заболеваний не успевают развиться и заразить кустарник.

Однако, на вкус ягоды могут быть менее яркими. Главное, что позднее плодоношение может испортить планы на урожай — часто плоды просто не успевают вызреть до холодов, что особенно актуально для северных регионов.

Как ускорить созревание малины

Одним из простых способов в такой ситуации является срезание веток с ягодами и листьями и размещение их в теплом помещении в ведре с водой. Полезные элементы, содержащиеся в малине, не пропадут, и процесс созревания будет аналогичен естественным условиям.

Почему ягоды поздно созревают

Во-первых, это может быть связано с нехваткой влаги, поэтому важно следить за графиком полива.

Во-вторых, дефицит питательных веществ также может влиять на сроки созревания. Для подкормки рекомендуется использовать коровяк (1 раз в 2 недели).

В-третьих, если не проводить своевременную обрезку поросли или если малина посажена слишком густо, это может привести к проблемам с питанием, вентиляцией и освещением, что негативно скажется на урожае.

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