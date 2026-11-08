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Что можно смело добавлять в компостную кучу: 5 лучших вариантов 0 118

Дом и сад
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что можно смело добавлять в компостную кучу: 5 лучших вариантов

При добавлении различных остатков в компостную кучу, важно знать, какие компоненты подходят для компостирования.

 

Неопытные огородники иногда помещают в компостную кучу отходы, которые могут испортить органическое удобрение.

Например, это могут быть остатки мяса или рыбы, глянцевая бумага, жирные и молочные продукты.

С другой стороны, существует множество вещей, которые идеально подходят для компостирования и не требуют предварительной обработки.

Простая бумага

Как уже упоминалось, журнальную бумагу в компостную яму добавлять нельзя.

Однако обычный бумажный материал вполне подходит.

Остатки чая или кофе

Чайная заварка и кофейная гуща являются отличными компонентами для компоста.

В этих отходах содержится множество микроэлементов и соединений, полезных для растений.

Яичная скорлупа

Этот пищевой остаток богат кальцием, фосфором, калием, магнием и натрием.

Поэтому не стоит выбрасывать яичную скорлупу в мусорное ведро. Лучше собирайте её в отдельный мешочек и используйте на даче.

Листва

Опавшие листья также могут служить удобрением.

Однако перед добавлением в компостную кучу убедитесь, что на листьях нет вредителей и грибка.

Овощные и фруктовые остатки

Овощи и фрукты также являются источником питательных веществ.

Но речь идет не о мякоти плодов, а о кожуре, оставшейся после очистки апельсинов, бананов, яблок и т. д.

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