При добавлении различных остатков в компостную кучу, важно знать, какие компоненты подходят для компостирования.
Неопытные огородники иногда помещают в компостную кучу отходы, которые могут испортить органическое удобрение.
Например, это могут быть остатки мяса или рыбы, глянцевая бумага, жирные и молочные продукты.
С другой стороны, существует множество вещей, которые идеально подходят для компостирования и не требуют предварительной обработки.
Простая бумага
Как уже упоминалось, журнальную бумагу в компостную яму добавлять нельзя.
Однако обычный бумажный материал вполне подходит.
Остатки чая или кофе
Чайная заварка и кофейная гуща являются отличными компонентами для компоста.
В этих отходах содержится множество микроэлементов и соединений, полезных для растений.
Яичная скорлупа
Этот пищевой остаток богат кальцием, фосфором, калием, магнием и натрием.
Поэтому не стоит выбрасывать яичную скорлупу в мусорное ведро. Лучше собирайте её в отдельный мешочек и используйте на даче.
Листва
Опавшие листья также могут служить удобрением.
Однако перед добавлением в компостную кучу убедитесь, что на листьях нет вредителей и грибка.
Овощные и фруктовые остатки
Овощи и фрукты также являются источником питательных веществ.
Но речь идет не о мякоти плодов, а о кожуре, оставшейся после очистки апельсинов, бананов, яблок и т. д.
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