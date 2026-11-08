Правильное соседство перцев — залог хорошего урожая.
В этой статье мы расскажем, с какими огородными культурами перцы чувствуют себя лучше всего.
1. Томатами
Низкорослые помидоры являются отличными соседями для перцев в теплице. Их рекомендуется высаживать в шахматном порядке, что поможет снизить заселение вредными насекомыми и ускорить рост растений.
2. Баклажанами
Баклажаны часто сажают рядом с перцами, так как они хорошо защищают друг друга от вредителей и болезней. Рекомендуемое расстояние между растениями в ряду составляет 45 см, а междурядья должны быть 60 см.
3. Чесноком и луком
Эти культуры не занимают много места и не мешают перцам. Они содержат фитонциды, которые защищают перцы от бактерий и грибков, а также помогают удерживать влагу в почве и препятствуют проникновению вредителей.
4. Огурцами
Огурцы, как и перцы, требуют много влаги и температуры не ниже 22°C. Они также имеют высокий урожай и не нуждаются в опылении, что позволяет получить больший общий урожай. Кроме того, у них схожие методы борьбы с заболеваниями.
5. Пряной зеленью
Перцам подойдут такие культуры, как:
- *листовой салат;*
- *чабрец;*
- *петрушка;*
- *базилик;*
- *шпинат;*
- *кориандр;*
- *петрушка.*
Эти растения содержат вещества, которые отпугивают тлю и белокрылку, а также помогают бороться с грибками и бактериями.
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