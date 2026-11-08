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Что сажать рядом с перцем для быстрого роста и большого урожая 0 89

Дом и сад
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что сажать рядом с перцем для быстрого роста и большого урожая

Правильное соседство перцев — залог хорошего урожая.

 

В этой статье мы расскажем, с какими огородными культурами перцы чувствуют себя лучше всего.

1. Томатами

Низкорослые помидоры являются отличными соседями для перцев в теплице. Их рекомендуется высаживать в шахматном порядке, что поможет снизить заселение вредными насекомыми и ускорить рост растений.

2. Баклажанами

Баклажаны часто сажают рядом с перцами, так как они хорошо защищают друг друга от вредителей и болезней. Рекомендуемое расстояние между растениями в ряду составляет 45 см, а междурядья должны быть 60 см.

3. Чесноком и луком

Эти культуры не занимают много места и не мешают перцам. Они содержат фитонциды, которые защищают перцы от бактерий и грибков, а также помогают удерживать влагу в почве и препятствуют проникновению вредителей.

4. Огурцами

Огурцы, как и перцы, требуют много влаги и температуры не ниже 22°C. Они также имеют высокий урожай и не нуждаются в опылении, что позволяет получить больший общий урожай. Кроме того, у них схожие методы борьбы с заболеваниями.

5. Пряной зеленью

Перцам подойдут такие культуры, как:

  • *листовой салат;*
  • *чабрец;*
  • *петрушка;*
  • *базилик;*
  • *шпинат;*
  • *кориандр;*
  • *петрушка.*

Эти растения содержат вещества, которые отпугивают тлю и белокрылку, а также помогают бороться с грибками и бактериями.

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