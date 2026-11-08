Существует несколько хитростей, которые помогут вам всегда получать качественный урожай гороха.

Даже самый ленивый и неопытный огородник сможет справиться с этой задачей.

Секрет первый

Прежде всего, семена гороха следует замочить. В воде посевной материал не должен находиться дольше 12 часов.

Секрет второй

Горох является отличным сидератом, так как он насыщает грядки азотом и рыхлит почву. Поэтому не стоит слишком увлекаться его использованием в качестве удобрения.

В качестве подкормки можно внести любое фосфорно-калийное удобрение в первой части вегетации (до цветения). Также полезно опрыскать растение микроудобрением по листьям.

Секрет третий

Не забывайте про прищипывание, это поможет увеличить урожайность. Делать это следует после появления шестого листа, когда растение достигнет высоты 25-30 см.

Секрет четвертый

Для высокорослых сортов необходима опора. Без нее урожайность снижается. Колышки для опоры желательно устанавливать, когда растения достигнут 12-15 сантиметров.

Секрет пятый

Важно собирать горох вовремя. Если упустить этот момент, следующие стручки будут долго созревать. В первую очередь следует снимать плоды с нижних веток.