Сбор урожая чеснока — важный этап, который требует внимания.

Важно помнить о правилах сбора чеснока, особенно в период дачного межсезонья.

Это поможет избежать проблем с хранением урожая, таких как высыхание или гниение чеснока в погребе или дома.

Сбор урожая чеснока

Многих огородников интересует вопрос: «Что произойдёт, если собрать чеснок не вовремя?»

Сбор урожая желательно проводить сразу после появления признаков созревания растения.

Однако не всегда дачники могут приехать на участок в нужные дни.

Как поступить в такой ситуации? Что лучше: начать сбор раньше срока или опоздать?

Недозрелый или перезрелый чеснок: какой лучше

Если вы не можете собрать урожай вовремя, лучше сделать это немного раньше.

Это объясняется тем, что недозрелый чеснок имеет больше шансов на успешное хранение, чем перезрелый, который хранится гораздо хуже.

Тем не менее, старайтесь собирать овощ вовремя: не слишком рано и не слишком поздно.