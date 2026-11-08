Если урожай яблок вас не порадовал, этому могут быть разумные объяснения. Почему плоды иногда вырастают слишком маленькими?

Засушливое лето

Многие дачники не обеспечивают достаточное количество влаги, полагая, что осадки могут удовлетворить потребности растений. Однако иногда лето бывает слишком засушливым.

Недостаток воды может привести к тому, что яблоки вырастут маленькими и кислыми. Рекомендуется самостоятельно вносить необходимый объем жидкости. Первый полив стоит провести до начала раскрытия почек. Второй полив осуществляется через 20 дней после цветения.

Третий полив проводят за 20 дней до предполагаемого сбора урожая, а четвертый — в конце сезона. В зависимости от возраста яблони на один полив может потребоваться от 10 до 20 ведер воды.

Игнорирование обрезки

Опытные садоводы каждую осень проводят обрезку, чтобы обеспечить качественный урожай. Важно своевременно удалять поврежденные части дерева.

Также полезно правильно формировать крону с помощью обрезки. Если этого не делать, качество и количество яблок могут вас не порадовать.

Болезни, вредители и недостаток питательных веществ

Все перечисленные факторы негативно влияют на урожай яблок. Поэтому необходимо регулярно проводить необходимые обработки.

Не забывайте и о внесении удобрений: если дереву не хватает питательных веществ, плоды могут вырасти миниатюрными.