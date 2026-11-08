Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему яблоки могут вырастать мелкими: основные причины от опытных дачников 0 92

Дом и сад
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему яблоки могут вырастать мелкими: основные причины от опытных дачников

В конце сезона стоит подвести итоги сбора урожая и проанализировать возможные ошибки.

 

Если урожай яблок вас не порадовал, этому могут быть разумные объяснения. Почему плоды иногда вырастают слишком маленькими?

Засушливое лето

Многие дачники не обеспечивают достаточное количество влаги, полагая, что осадки могут удовлетворить потребности растений. Однако иногда лето бывает слишком засушливым.

Недостаток воды может привести к тому, что яблоки вырастут маленькими и кислыми. Рекомендуется самостоятельно вносить необходимый объем жидкости. Первый полив стоит провести до начала раскрытия почек. Второй полив осуществляется через 20 дней после цветения.

Третий полив проводят за 20 дней до предполагаемого сбора урожая, а четвертый — в конце сезона. В зависимости от возраста яблони на один полив может потребоваться от 10 до 20 ведер воды.

Игнорирование обрезки

Опытные садоводы каждую осень проводят обрезку, чтобы обеспечить качественный урожай. Важно своевременно удалять поврежденные части дерева.

Также полезно правильно формировать крону с помощью обрезки. Если этого не делать, качество и количество яблок могут вас не порадовать.

Болезни, вредители и недостаток питательных веществ

Все перечисленные факторы негативно влияют на урожай яблок. Поэтому необходимо регулярно проводить необходимые обработки.

Не забывайте и о внесении удобрений: если дереву не хватает питательных веществ, плоды могут вырасти миниатюрными.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что сажать рядом с перцем для быстрого роста и большого урожая
Изображение к статье: Зачем огородникам нужна зубная паста: полезные советы
Изображение к статье: Как правильно собирать чеснок: советы дачникам
Изображение к статье: Дети каких знаков зодиака могут испытывать недоверие к родителям

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самые полезные комнатные растения: целебный воздух в вашем доме
Люблю!
Изображение к статье: Машина времени
Техно
Изображение к статье: Как поддерживать чистоту в квартире с питомцами: советы
Люблю!
Изображение к статье: строительные каски
Наша Латвия
Изображение к статье: Стрельба в Кракове
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: В ноябре Юрмала отметит два главных государственных праздника Латвии — День Лачплесиса 11 ноября и 108-ю годовщину провозглашения независимости 18 ноября
Культура &
Изображение к статье: Самые полезные комнатные растения: целебный воздух в вашем доме
Люблю!
Изображение к статье: Машина времени
Техно
Изображение к статье: Как поддерживать чистоту в квартире с питомцами: советы
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео