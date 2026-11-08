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Зачем огородникам нужна зубная паста: полезные советы 0 89

Дом и сад
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зачем огородникам нужна зубная паста: полезные советы

Зубная паста может стать настоящей находкой для огородников, помогая решать различные бытовые проблемы.

На даче стоит держать один-два тюбика зубной пасты про запас, так как она может пригодиться в самых разных ситуациях.

Против грибковых заболеваний

Зубная паста может помочь в борьбе с грибковыми заболеваниями, поражающими популярные овощные культуры. Например, для борьбы с фитофторозом рекомендуется использовать отбеливающую зубную пасту на начальной стадии заболевания.

Для этого готовят раствор из 1 тюбика зубной пасты на 10 литров теплой воды. Этот раствор используется для полива зараженной почвы и почвы под кустами. Если заболевание запущено, зубная паста уже не поможет.

Для борьбы с корневой гнилью можно приготовить смесь из зубного порошка (2 ст. л.), древесной золы (2 ст. л.) и медного купороса (1 ст. л.). В смесь добавляют немного воды, чтобы получить густую пасту, которой обрабатывают стебли и корни пораженного растения, слегка разрыхляя землю. Затем почву присыпают и укрывают от солнца, не поливая в течение 5-6 дней.

Снижаем кислотность грунта

Для снижения кислотности грунта готовят раствор из зубной пасты и воды (1 тюбик на 3 литра). Это средство можно использовать на клумбах, грядках и для комнатных растений.

Обеззараживаем грунт

Обеззараживание грунта возможно, если паста обладает дезинфицирующими и бактерицидными свойствами. Для этого 1 тюбик растворяют в 3 литрах воды и поливают почву перед посадкой растений.

Приводим в порядок руки

Если работать без перчаток, отмыть руки от грязи бывает сложно. Зубная паста может заменить мыло: ее втирают в кожу, оставляют на пару минут, а затем смывают теплой водой.

От укусов насекомых

Зубная паста помогает снять зуд от укусов насекомых. Она также может помочь уменьшить отек и продезинфицировать ранку, но втирать пасту в кожу не рекомендуется.

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