Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

5 способов использования лотков из-под яиц: советы для заботливых хозяек 0 563

Дом и сад
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: 5 способов использования лотков из-под яиц: советы для заботливых хозяек

Умелые хозяйки находят множество способов применения лотков из-под яиц, превращая их в полезные предметы.

В этой статье мы расскажем о пяти причинах, по которым не стоит выбрасывать лотки из-под яиц.

1. Рассадник для растений

Умные дачники используют яичные лотки для размещения рассады. Этот способ выращивания молодых растений оказывается весьма удобным.

2. Хранение елочных игрушек

Яичные коробки идеально подходят для хранения новогодних украшений. Хотя крупные шарики и сосульки в них не поместятся, для мелких игрушек, размером с куриное яйцо, такие контейнеры отлично подойдут.

3. Органайзер для мелочей

Как и в случае с елочными игрушками, в небольших ячейках можно хранить различные мелочи. Например, гвозди, гайки, ластики и точилки для карандашей.

4. Кормушка для птиц

Забота о птицах – важная часть нашей жизни. Из яичных коробок можно быстро сделать кормушку: вырежьте нужное количество ячеек, прикрепите веревку, насыпьте корм и повесьте на дерево.

5. Хранение овощей

Яичные лотки также можно использовать для удобного хранения небольших овощей, таких как лук, помидоры, картофель и свекла. Кроме того, они подойдут для размещения луковиц тюльпанов.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Семь предметов в спальне, мешающих качественному сну
Изображение к статье: Финансовые ошибки женщин в браке: что не стоит делать
Изображение к статье: Растения, которые можно сажать рядом с клубникой
Изображение к статье: Как правильно посадить яблоню осенью для быстрого роста

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: полицейский патруль
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женщина среднего возраста
Люблю!
Изображение к статье: Элис Хуанг и Дженсен Хуанг
Техно
Изображение к статье: Мутная вода в стакане под краном
Наша Латвия
Изображение к статье: Академия наук
ЧП и криминал
Изображение к статье: 14 дней без кофе
Люблю!
Изображение к статье: полицейский патруль
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женщина среднего возраста
Люблю!
Изображение к статье: Элис Хуанг и Дженсен Хуанг
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео