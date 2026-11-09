В этой статье мы расскажем о пяти причинах, по которым не стоит выбрасывать лотки из-под яиц.

1. Рассадник для растений

Умные дачники используют яичные лотки для размещения рассады. Этот способ выращивания молодых растений оказывается весьма удобным.

2. Хранение елочных игрушек

Яичные коробки идеально подходят для хранения новогодних украшений. Хотя крупные шарики и сосульки в них не поместятся, для мелких игрушек, размером с куриное яйцо, такие контейнеры отлично подойдут.

3. Органайзер для мелочей

Как и в случае с елочными игрушками, в небольших ячейках можно хранить различные мелочи. Например, гвозди, гайки, ластики и точилки для карандашей.

4. Кормушка для птиц

Забота о птицах – важная часть нашей жизни. Из яичных коробок можно быстро сделать кормушку: вырежьте нужное количество ячеек, прикрепите веревку, насыпьте корм и повесьте на дерево.

5. Хранение овощей

Яичные лотки также можно использовать для удобного хранения небольших овощей, таких как лук, помидоры, картофель и свекла. Кроме того, они подойдут для размещения луковиц тюльпанов.