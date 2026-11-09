Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Финансовые ошибки женщин в браке: что не стоит делать 0 127

Дом и сад
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Финансовые ошибки женщин в браке: что не стоит делать

Основная финансовая ошибка женщин в браке заключается в утаивании доходов и расходов, что свидетельствует об отсутствии доверия между партнерами.

 

Если один из партнеров скрывает свое финансовое положение, это может быть первым признаком проблем в отношениях. У каждого из супругов должны быть средства на личные расходы из общего бюджета.

Совместные покупки укрепляют семью и подчеркивают уважение и доверие между партнерами. Отношения должны строиться на уважении, любви и партнерстве, а не на доминировании и контроле.

Иногда один из партнеров может не быть готовым к экономии. Эта проблема может вызывать недовольство в семье: например, когда женщина не привыкла отчитываться за каждую потраченную копейку, или мужчина не вносит всю зарплату в общий бюджет.

С другой стороны, может иметь место и транжирство, которое часто наблюдается у женщин. Утаивание доходов и сокрытие желаемых покупок могут привести к конфликтам. Не стоит бояться обсуждать финансовые вопросы и желаемые покупки в паре.

Мы должны стремиться делать друг друга счастливыми, и если к этому счастью приведет новая вещь, будь то платье или отвертка, это только улучшит атмосферу в семье.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Растения, которые можно сажать рядом с клубникой
Изображение к статье: Как правильно посадить яблоню осенью для быстрого роста
Изображение к статье: Что можно смело добавлять в компостную кучу: 5 лучших вариантов
Изображение к статье: Какие деревья стоит сажать возле дома для привлечения удачи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как сделать наполнитель для кошачьего туалета своими руками
В мире животных
Изображение к статье: Гороскоп
Люблю!
Изображение к статье: Как поддерживать чистоту в доме с собакой
В мире животных
Изображение к статье: Зеленский
В мире
Изображение к статье: Как сэкономить на стирке: 3 полезные хитрости
Дом и сад
Изображение к статье: Пять популярных лайфхаков для дома, которые не работают
Дом и сад
Изображение к статье: Как сделать наполнитель для кошачьего туалета своими руками
В мире животных
Изображение к статье: Гороскоп
Люблю!
Изображение к статье: Как поддерживать чистоту в доме с собакой
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео