Многие хозяйки не задумываются, что делать с оставшимся кусочком мыла, и отправляют его в мусорный бак.

Однако не все так поступают – зачем выбрасывать ценные обмылки, если их можно использовать повторно и при этом сэкономить?

Например, опытные швеи утверждают, что кусочек мыла незаменим для нанесения линий при раскрое ткани.

Но так как эта операция не проводится каждый день, попробуйте найти обмылкам другое применение – например, сделать из них жидкое мыло.

Для этого нужно измельчить кусочки твердого мыла (примерно 200-300 г) с помощью терки и переложить в подходящую миску, затем залить кипятком.

Взболтайте смесь и оставьте на 2-3 дня, чтобы мыло полностью растворилось. При необходимости это время можно увеличить.

Следующий шаг – добавить 1 столовую ложку глицерина и такое же количество лимонного сока.

В завершение добавьте пару капель любимого эфирного масла для аромата и перелите получившуюся массу в освободившийся флакон с дозатором.