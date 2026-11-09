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Как использовать соду для защиты смородины: секреты успешного урожая 0 65

Дом и сад
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как использовать соду для защиты смородины: секреты успешного урожая

Смородина известна своим вкусом, ароматом и полезными свойствами, что делает её популярным растением на дачах.

 

Сладкие ягоды смородины привлекают не только людей, но и различных насекомых, таких как тля, долгоносики и гусеницы-листоеды.

Если вы хотите защитить свой урожай, важно позаботиться об уничтожении этих вредителей.

Опытные садоводы рекомендуют использовать обычную пищевую соду для этой цели.

Чтобы приготовить раствор, наполните чистое пластиковое ведро теплой водой (примерно 40-50 градусов) и добавьте пекарский порошок.

Пропорции следующие: на 1 литр воды нужно 2 столовые ложки соды. Если у вас нет пищевой соды, можно использовать кальцинированную соду.

Также добавьте немного жидкого мыла, чтобы улучшить прилипание раствора к растениям.

Используйте полученный состав для опрыскивания кустов смородины, и вы сможете защитить свой урожай от вредителей.

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