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Как правильно посадить яблоню осенью для быстрого роста 0 41

Дом и сад
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно посадить яблоню осенью для быстрого роста

Осень — идеальное время для посадки многих растений, включая яблоню.

 

Первым делом необходимо подготовить посадочную яму. Работы стоит начинать за 10 дней до предполагаемой посадки.

Если корневая система саженца открытая, нужно сформировать холмик в центре ямы. Для яблонь с закрытой корневой системой этот шаг не требуется.

Также важно обратить внимание на само деревце: обрежьте все поврежденные корешки и укоротите слишком длинные корни, чтобы они не загибались в яме.

Опытные садоводы рекомендуют укоротить и саму яблоню: высота саженца не должна превышать 90 см.

Ветви деревца также следует обрезать, укоротив их примерно на 2/3 от длины.

После выполнения всех подготовительных действий можно переходить к посадке: разместите саженец в центре ямы и расправьте корни (если есть холмик, корешки должны смотреть вниз).

Засыпьте саженец рыхлой почвой, при необходимости установите опору. Утрамбуйте засыпанную яму, затем сформируйте небольшой валик земли вокруг приствольного круга и полейте растение — 3 ведра воды будет достаточно.

После полива разровняйте валик и укройте приствольный круг компостом или торфом.

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