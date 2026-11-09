Экономия на стирке может быть эффективной, если знать несколько простых приемов.

Когда стиральная машина работает почти круглосуточно, даже самые требовательные домохозяйки начинают задумываться о способах экономии. Как можно сократить расход стирального порошка, не жертвуя качеством стирки?

Вот несколько советов, которые помогут вам в этом.

Совет № 1: температура воды

Считается, что при температуре 30-45 градусов не все моющие средства полностью растворяются. Это может привести к образованию накипи и отложений на белье и в самой машине. Чтобы избежать этой проблемы, растворите нужное количество стирального порошка в одном литре теплой воды, затем вылейте его в барабан перед загрузкой белья. Это позволит порошку полностью раствориться, и вам потребуется меньше средства, а белье будет лучше вымыто, что исключает необходимость дополнительного полоскания.

Совет № 2: стирка очень грязных вещей

Если у вас нет времени на замачивание, можно запустить стирку на короткой программе, используя всего 1 столовую ложку порошка. Затем выберите подходящий режим для типа ткани и добавьте 1,5-2 столовые ложки порошка, разведенного в теплой воде (как описано в Совете № 1).

Совет № 3: добавки

Для усиления действия стирального порошка можно использовать кальцинированную соду. Она эффективно справляется с грязью и пятнами. Также можно применять пищевую соду и проводить стирку в два этапа, как описано выше. В любом случае, вам потребуется в два раза меньше порошка, чем указано производителем.