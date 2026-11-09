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Пять популярных лайфхаков для дома, которые не работают 0 74

Дом и сад
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять популярных лайфхаков для дома, которые не работают

В социальных сетях хозяйки часто встречают различные лайфхаки, призванные упростить жизнь. Но действительно ли все они работают и безопасны?

 

Существует несколько популярных лайфхаков, которые на самом деле не работают.

Чистка туалета колой

Засоры в туалете могут доставить много хлопот. Многие знают, как справиться с раковиной или ванной, но с туалетом всегда сложнее. В интернете можно встретить совет: вылить 2 литра колы в унитаз и подождать 30 минут, полагая, что активные вещества помогут избавиться от загрязнений.

Но стоит ли воспринимать это всерьез? В составе колы есть сахар, который может усугубить проблему. Гораздо эффективнее использовать обычную хлорку.

Деревянная ложка

Существует мнение, что если положить деревянную ложку на край кастрюли, то вода не будет "убегать" при кипении. Однако, если попробовать этот метод, станет ясно, что он не работает. Ложка может удерживать жидкость какое-то время, но при сильном кипении она не остановит процесс.

Горячие бутерброды в тостере

Тостер — популярный бытовой прибор, который часто не используется. В интернете появился лайфхак, предлагающий готовить горячие бутерброды с сыром, укладывая тостер на бок и вставляя в него хлеб с сыром.

Хотя это может звучать логично, на практике это не стоит повторять. После приготовления бутерброд с горячим сыром может вылететь из тостера, что может привести к ожогам или загрязнению устройства.

Разогрев пиццы в микроволновке

Когда пицца становится черствой, многие задумываются о том, как вернуть ей мягкость. В интернете советуют положить стакан с водой в микроволновку вместе с пиццей, утверждая, что это поможет.

Однако, любой, кто знаком с физикой, понимает, что этот метод неэффективен. Во-первых, чтобы вода испарилась, микроволновка должна работать на максимуме несколько минут, и за это время пицца испортится. Во-вторых, повышенная влажность сделает пиццу размокшей и она потеряет форму. Лучше просто разогреть пиццу в микроволновке на короткое время.

Зубная паста от прыщей

Некоторые зубные пасты содержат ментол, который может подсушивать кожу, что делает этот совет привлекательным. Однако, зубная паста может вызвать раздражение и микроожоги, что в итоге приведет к увеличению количества прыщей.

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