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Растения, которые можно сажать рядом с клубникой 0 65

Дом и сад
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Растения, которые можно сажать рядом с клубникой

Опытные огородники знают, как правильно организовать севооборот и какие культуры можно высаживать рядом с клубникой для получения богатого урожая.

 

Однако не все знают, какие растения лучше всего сажать рядом с клубникой. Это соседство может существенно повлиять на качество урожая.

Важно учитывать, что некоторые растения могут конкурировать за питательные вещества и влагу, в то время как другие способны защищать клубнику от вредителей и способствовать её лучшему плодоношению.
Вот что можно посадить рядом с клубникой:

Огурцы и помидоры прекрасно растут рядом с ягодными кустами.

Также можно высаживать бобы, турецкую мяту, щавель или петрушку.

Чеснок станет отличным соседом, так как он защищает от вредителей и предотвращает появление болезнетворных бактерий в почве.

Если вы хотите украсить грядки, то бархатцы будут отличным выбором. Эти яркие и пышные цветы помогут защитить посадки от вредителей и болезней.

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