Многие огородники не знают, что после моркови нельзя сажать некоторые овощи.
Морковь не оставляет в почве достаточного количества питательных веществ для некоторых культур. Рассмотрим, какие растения не следует сажать после моркови.
Запрещенные культуры после моркови
Список растений, для которых морковь является нежелательным предшественником, небольшой и легко запоминается.
Во-первых, не рекомендуется сажать после моркови бахчевые культуры, такие как тыквы, патиссоны и кабачки.
Также плохо растут после моркови зонтичные растения, включая укроп, петрушку, тмин и сельдерей.
Кроме того, огурцы также не следует сажать после моркови.
Чтобы восстановить почву после моркови, можно посеять сидераты, такие как овес, рожь или горчицу.
Оставить комментарий