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Что нельзя сажать после моркови: важные рекомендации для огородников 0 20

Дом и сад
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что нельзя сажать после моркови: важные рекомендации для огородников

Многие огородники не знают, что после моркови нельзя сажать некоторые овощи.

 

Морковь не оставляет в почве достаточного количества питательных веществ для некоторых культур. Рассмотрим, какие растения не следует сажать после моркови.

Запрещенные культуры после моркови

Список растений, для которых морковь является нежелательным предшественником, небольшой и легко запоминается.

Во-первых, не рекомендуется сажать после моркови бахчевые культуры, такие как тыквы, патиссоны и кабачки.

Также плохо растут после моркови зонтичные растения, включая укроп, петрушку, тмин и сельдерей.

Кроме того, огурцы также не следует сажать после моркови.

Чтобы восстановить почву после моркови, можно посеять сидераты, такие как овес, рожь или горчицу.

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