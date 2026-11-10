Многие огородники не знают, что после моркови нельзя сажать некоторые овощи.

Морковь не оставляет в почве достаточного количества питательных веществ для некоторых культур. Рассмотрим, какие растения не следует сажать после моркови.

Запрещенные культуры после моркови

Список растений, для которых морковь является нежелательным предшественником, небольшой и легко запоминается.

Во-первых, не рекомендуется сажать после моркови бахчевые культуры, такие как тыквы, патиссоны и кабачки.

Также плохо растут после моркови зонтичные растения, включая укроп, петрушку, тмин и сельдерей.

Кроме того, огурцы также не следует сажать после моркови.

Чтобы восстановить почву после моркови, можно посеять сидераты, такие как овес, рожь или горчицу.