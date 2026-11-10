Правильный выбор места для посадки клубники является ключевым фактором для получения хорошего урожая.

Важно помнить, что с некоторыми культурами клубнику сажать нельзя. В этой статье мы расскажем, где и почему не следует сажать клубнику.

Нежелательные соседи для клубники

Наиболее нежелательными соседями и предшественниками для клубники являются огурцы, помидоры, баклажаны, стручковый перец и картофель.

Во-первых, эти растения требуют тех же питательных веществ, что и клубника.

Во-вторых, перечисленные культуры могут переносить фитофтору, которая вредна для корневой системы клубники.

Кроме того, не рекомендуется сажать клубнику рядом с малиной, хреном, капустой и гвоздичными.