Правильный выбор места для посадки клубники является ключевым фактором для получения хорошего урожая.
Важно помнить, что с некоторыми культурами клубнику сажать нельзя. В этой статье мы расскажем, где и почему не следует сажать клубнику.
Нежелательные соседи для клубники
Наиболее нежелательными соседями и предшественниками для клубники являются огурцы, помидоры, баклажаны, стручковый перец и картофель.
Во-первых, эти растения требуют тех же питательных веществ, что и клубника.
Во-вторых, перечисленные культуры могут переносить фитофтору, которая вредна для корневой системы клубники.
Кроме того, не рекомендуется сажать клубнику рядом с малиной, хреном, капустой и гвоздичными.
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