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Где не следует сажать клубнику: важные рекомендации 0 50

Дом и сад
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Где не следует сажать клубнику: важные рекомендации

Правильный выбор места для посадки клубники является ключевым фактором для получения хорошего урожая.

 

Важно помнить, что с некоторыми культурами клубнику сажать нельзя. В этой статье мы расскажем, где и почему не следует сажать клубнику.

Нежелательные соседи для клубники

Наиболее нежелательными соседями и предшественниками для клубники являются огурцы, помидоры, баклажаны, стручковый перец и картофель.

Во-первых, эти растения требуют тех же питательных веществ, что и клубника.

Во-вторых, перечисленные культуры могут переносить фитофтору, которая вредна для корневой системы клубники.

Кроме того, не рекомендуется сажать клубнику рядом с малиной, хреном, капустой и гвоздичными.

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