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Как правильно поливать кактус зимой: советы по уходу 0 8

Дом и сад
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно поливать кактус зимой: советы по уходу

Кактусы считаются неприхотливыми растениями, которые прекрасно растут в домашних условиях и не требуют особого внимания.

 

Зимой может показаться, что кактусам нужен дополнительный уход. Однако в этот период лучше всего оставить растение в покое.

Когда поливать кактусы зимой

Кактусы требуют минимального ухода и влаги даже летом, не говоря уже о зиме. Регулярный полив в это время не нужен. Достаточно следить за состоянием почвы и поливать растение только тогда, когда грунт полностью высохнет.

Зимой полив осуществляется реже, чем летом. Однако полагаться только на состояние почвы не стоит. Важно учитывать влажность воздуха. В среднем, при температуре воздуха около 17 градусов, кактус можно поливать не чаще одного раза в месяц.

Если температура ниже 14 градусов, полив можно вообще не проводить, так как кактус, скорее всего, находится в состоянии покоя.

Когда полив обязателен

Важно внимательно следить за состоянием растения и не пропустить сигнал о необходимости полива. Признаком нехватки влаги являются морщины на стеблях.

Не забывайте! Вода для полива должна быть комнатной температуры, так как использование холодной воды может вызвать стресс у всех комнатных растений.

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