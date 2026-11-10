Для начала выберите на кусте, который растет в открытом грунте, самый крупный и красивый плод. Обратите внимание, чтобы на выбранном помидоре не было признаков заболевания.

Опытные огородники используют простой лайфхак: вешают на плодоножку «избранного» помидора ленточку. Это помогает не забыть, где находится этот плод, и не сорвать его во время сбора урожая.

Помидор должен оставаться на кусте до полного созревания. Срывать плод можно только тогда, когда плодоножка станет сухой.

Следите за тем, чтобы за это время плод не испортили насекомые-вредители и птицы.

После сбора оставьте семенной помидор в сухом месте для окончательного созревания. Затем можно отделить семена от мякоти, что проще всего сделать с помощью сита.

Высушенные семена храните в герметичной емкости, чтобы защитить их от влаги. Контейнер следует разместить в прохладном месте, вдали от солнечных лучей.