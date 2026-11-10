В городской квартире можно хранить как озимый, так и яровой чеснок.

Существует пять простых хитростей, которые помогут сохранить чеснок свежим и предотвратить его порчу.

Совет первый

Чеснок, собранный на собственном участке, рекомендуется подвешивать в темном шкафу, кладовке или на балконе.

Совет второй

Перед хранением чеснок можно замочить в соленом растворе, затем высушить и сложить. Для хранения подойдут мешки из натуральных тканей, которые не нужно завязывать. Их следует разместить в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей.

Совет третий

Для сохранения чеснока можно использовать пищевую пленку. Каждую головку достаточно завернуть в несколько слоев пленки.

Совет четвертый

Если вы предпочитаете хранить урожай в ящиках, на дно ящика рекомендуется высыпать слой муки. Чеснок также можно присыпать сыпучим продуктом сверху.

Совет пятый

Некоторые дачники советуют использовать парафин, который помогает предотвратить высыхание чеснока. Для этого плоды нужно просто опускать в расплавленный парафин.