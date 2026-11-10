Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно хранить чеснок в городской квартире: 5 полезных советов 0 173

Дом и сад
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно хранить чеснок в городской квартире: 5 полезных советов

В городской квартире можно хранить как озимый, так и яровой чеснок.

 

Существует пять простых хитростей, которые помогут сохранить чеснок свежим и предотвратить его порчу.

Совет первый

Чеснок, собранный на собственном участке, рекомендуется подвешивать в темном шкафу, кладовке или на балконе.

Совет второй

Перед хранением чеснок можно замочить в соленом растворе, затем высушить и сложить. Для хранения подойдут мешки из натуральных тканей, которые не нужно завязывать. Их следует разместить в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей.

Совет третий

Для сохранения чеснока можно использовать пищевую пленку. Каждую головку достаточно завернуть в несколько слоев пленки.

Совет четвертый

Если вы предпочитаете хранить урожай в ящиках, на дно ящика рекомендуется высыпать слой муки. Чеснок также можно присыпать сыпучим продуктом сверху.

Совет пятый

Некоторые дачники советуют использовать парафин, который помогает предотвратить высыхание чеснока. Для этого плоды нужно просто опускать в расплавленный парафин.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Огурец как полезный помощник в домашнем хозяйстве: 3 ситуации, когда овощ пригодится
Изображение к статье: Какие растения хорошо растут рядом с черной смородиной
Изображение к статье: Где не следует сажать клубнику: важные рекомендации
Изображение к статье: Знаки зодиака, которые не позволяют себе лениться

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зачем садоводы забивают гвозди в яблони
Люблю!
Изображение к статье: Впервые в истории фестиваля Staro Rīga все световые объекты получат аудиоописание для незрячих и слабовидящих людей
Культура &
Изображение к статье: Краков
В мире
2
Изображение к статье: Труп вместо произведения искусства: Натали Портман и Дженна Ортега представили «Галеристку»
Культура &
Изображение к статье: Японское искусство уборки и наведения порядка дома: полезные советы
Люблю!
Изображение к статье: Хегсет
В мире
Изображение к статье: Зачем садоводы забивают гвозди в яблони
Люблю!
Изображение к статье: Впервые в истории фестиваля Staro Rīga все световые объекты получат аудиоописание для незрячих и слабовидящих людей
Культура &
Изображение к статье: Краков
В мире
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео