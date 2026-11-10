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Как выбрать растения для детской комнаты 0 36

Дом и сад
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Растения

Не все комнатные растения безопасны для детей, некоторые из них могут быть опасными.

 

Растения в детской комнате должны соответствовать двум важным критериям: безопасности и способности очищать воздух.

Поэтому следует исключить все ядовитые растения, аллергены и те, что имеют колючки.

Гербера

Яркий и жизнерадостный цветок, который предпочитает солнечные места и требует регулярного полива и удобрений.

Китайская роза (гибискус)

Это растение также нуждается в солнечном свете для цветения. Лучше всего размещать его на подоконнике или рядом с окном. В остальном оно неприхотливо.

Каланхоэ

Это растение поднимает настроение и приносит пользу. Его сок обладает бактерицидными свойствами и может помочь заживлению ран. Для этого достаточно приложить лист к порезу.

Хлорофитум

Это растение незаменимо в любом современном интерьере, включая офисы. Его листья очищают воздух от вредных веществ, выделяемых отделочными материалами. Хлорофитум не требует особого ухода, кроме полива, и отлично вписывается в интерьер.

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Редакция BB.LV
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