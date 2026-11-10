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Как вырастить шпинат в помещении: свежая зелень круглый год 0 52

Дом и сад
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вырастить шпинат в помещении: свежая зелень круглый год

Если вы любите шпинат за его вкус и полезные свойства, то возможность выращивать эту зелень на своем подоконнике в любое время года вас точно обрадует.

 

Для успешного роста шпината необходимо обеспечить растению 10-часовой световой день.

Подойдет универсальный субстрат для рассады, которым следует заполнить контейнеры или отдельные стаканчики высотой от 15 см.

Не забудьте уложить дренажный слой на дно контейнера — его толщина должна составлять не менее 2 см.

После этого семена можно помещать в землю на глубину 1 см. Пока не появятся всходы, контейнеры с рассадой рекомендуется накрыть пленкой.

Оптимальная температура для выращивания шпината в домашних условиях составляет +18 градусов.

Уход за растением несложен: достаточно регулярно поливать и ежедневно опрыскивать зелень. Для этого используйте отстоянную воду.

В среднем шпинату требуется от 4 до 5 недель для роста. Рекомендуется обновлять посадку каждые два месяца.

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