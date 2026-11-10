Опытные дачники знают, что некоторые культуры не следует сажать рядом, так как они могут конкурировать за ресурсы, что негативно скажется на урожае.

Чтобы избежать проблем с урожаем, важно заранее продумать схемы посадки. Какие растения можно сажать рядом с черной смородиной?

Полезное соседство образуется с пасленовыми культурами. Фитонциды, выделяемые смородиной, помогут отпугнуть вредителей от томатов и перцев.

Смородина также хорошо уживается с жимолостью.

Как отмечают дачники, яблоня станет еще одним оптимальным соседом для смородины. Это фруктовое дерево не причинит вреда ягодному кустарнику, и в итоге можно будет собирать обильный урожай.

Огородники также советуют высаживать клубнику или землянику между кустами смородины. Единственный недостаток заключается в том, что собирать плоды может быть сложно.

Однако лучшими соседями для смородины считаются лук и чеснок. Их аромат помогает отпугивать вредителей от смородинового куста.