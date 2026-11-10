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Приметы, связанные с петуниями: что происходит в домах с этими цветами 0 18

Дом и сад
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Приметы, связанные с петуниями: что происходит в домах с этими цветами

Петунии — нежные и ароматные цветы, которые любят многие дачники. Они украшают сады, клумбы и подоконники.

 

Петунии — это неприхотливые растения, которые могут радовать обильным цветением на протяжении всего летнего сезона. В магазинах представлено огромное разнообразие цветов и сортов этих растений.

Однако многие суеверные люди предпочитают сначала узнать приметы, связанные с петуниями, прежде чем покупать их в дом. Рассмотрим эти приметы ниже.

Приметы и петунии

Считается, что петунии, растущие на балконе или подоконнике, оказывают положительное влияние на хозяев дома. Они помогают обрести внутреннюю гармонию. Если цветы выращивает женщина, то она становится более привлекательной для мужчин.

Кроме того, петунии способствуют реализации деловых и творческих проектов, приносят удачу.

Эти растения также подходят в качестве подарка, так как они помогают устранить конфликты между партнерами или супругами и находить компромиссы.

Однако если петуния почувствует, что ее купили с корыстной целью, то эффект будет противоположным. Также, если забыть о должном уходе за цветком, не стоит ожидать счастья и удачи.

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