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Три дерева, которые стоит посадить возле дома для привлечения удачи 0 159

Дом и сад
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три дерева, которые стоит посадить возле дома для привлечения удачи

Садоводы и огородники знают, что правильное дерево, посаженное возле дома, может привлечь счастье и удачу.

 

О положительной энергетике деревьев знали еще наши предки. Существовало мнение, что каждое растение несет в себе как негативную, так и позитивную энергетику.

Некоторые деревья хорошо прижились на наших участках, и мы даже не подозреваем, насколько они могут быть полезными, являясь символами достатка и удачи.

Вишня

Это плодовое растение привлекает садоводов своими замечательными плодами. Вишня не требует особого ухода и ежегодно радует высоким урожаем.

Многие считают вишню деревом удачи. Согласно древним поверьям, именно это дерево может принести в дом счастье, удачу, достаток и благополучие.

Береза

Считается, что это дерево возвращает в дом удачу и достаток. Однако сажать его нужно не под окнами, а немного подальше, возле калитки.

Береза наполняет пространство положительной энергией, улучшает общее состояние, приносит счастье и удачу, избавляет от неудач.

Яблоня

Это популярное растение радует не только вкусными и сочными плодами, но и способно привлечь удачу, счастье и финансовое благополучие.

Яблоня считается символом молодости и успеха. Дерево обладает мощной энергетикой и положительно влияет на будущее и удачу.

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