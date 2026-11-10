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Три распространенных мифа о рассаде: чему не стоит доверять 0 39

Дом и сад
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рассада

Выращивание рассады связано с множеством мифов и заблуждений.

 

Миф № 1

Существует распространенное мнение, что посевной материал портится при хранении в холодных условиях.

На самом деле, низкие температуры помогают рассаде закалиться и повышают ее всхожесть.

Миф № 2

Некоторые огородники придерживаются правила «чем больше, тем лучше», применяя его к протравителям и растворам для проращивания.

Однако, если семена слишком долго находятся в специальных растворах, они могут не взойти. Оптимальное время замачивания в простой воде составляет сутки, а в специальных растворах — не более 3 часов (обязательно смотрите инструкцию).

Миф № 3

Некоторые дачники считают, что в открытый грунт следует сажать только крупную рассаду.

На самом деле, переросшие сеянцы требуют больше времени для приживания на новом месте. Ориентироваться следует на количество листочков: пересаживать томаты рекомендуется, когда у растений образовалось 7-9 листиков, для капусты — 4-5, а для бахчевых — 2-3.

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