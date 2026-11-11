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Что не следует сажать после огурцов: запомните навсегда 0 82

Дом и сад
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что не следует сажать после огурцов: запомните навсегда

Огурцы быстро растут и за время вегетации забирают из почвы много полезных веществ.

 

Не все огородные культуры будут хорошо себя чувствовать, если их посадить на следующий год после огурцов.

Что не следует сажать после огурцов

На грядках, где росли огурцы, не рекомендуется сажать их ближайших родственников – кабачки, тыквы, дыни и арбузы.

Это связано с тем, что у этих культур с огурцами схожие требования к питательным веществам и плодородию почвы.

Лучше всего после огурцов сажать культуры с мощными корнями и корнеплоды, такие как картофель, свекла, морковь, репа и редька.

Также хороший урожай при посадке после огурцов дадут помидоры, лук, чеснок, петрушка и сельдерей.

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