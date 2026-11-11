Уход за септиком и аналогичными сооружениями может быть связан с неприятными хлопотами и расходами.

Владельцы приусадебных участков, стремящиеся к экономии и удобству, нашли решение проблемы с содержанием колодцев и теперь беспокоятся об этом все реже. Рассмотрим несколько способов осушения ямы.

Если нет возможности установить дренаж или другие системы для отвода излишков влаги, на помощь могут прийти деревья.

Что посадить возле выгребной ямы

Этот процесс называется транспирация. Проще говоря, это поглощение излишков влаги корнями деревьев и испарение этой влаги через листья в атмосферу.

Моментального эффекта от посадки деревьев не добиться, так как многое зависит от возраста растения. Например, 5-8-летняя береза или клен могут пропустить через себя до 170 литров воды в сутки. Чем больше площадь и количество листьев, тем интенсивнее дерево будет выкачивать воду.

Также важно наличие разветвленной корневой системы.

Если идея вас заинтересовала, стоит рассмотреть посадку черемухи, тополя, клена или ивы. Одно 10-летнее дерево может испарять до 250 литров воды в сутки.

Посадка дуба, граба или ясеня увеличит пропускную способность до 300 литров.

Однако, если речь идет о плодовых деревьях, их плоды вряд ли принесут пользу для осушения септика.