Рекомендации специалистов основаны на полезных свойствах этой пряности.

Кинза известна своей способностью улучшать пищеварение и предотвращать воспалительные процессы.

Кроме того, зелень является хорошей профилактикой кожных заболеваний и положительно влияет на насыщение клеток крови кислородом.

Тем не менее, не стоит злоупотреблять количеством кинзы. Рекомендуется не употреблять более 35 г зелени за один раз.

Кинза противопоказана людям с заболеваниями желудка, такими как гастрит или язва.

Также она не рекомендуется для тех, кто страдает гипертонией, диабетом, тромбозом и ишемией.

В таких случаях не стоит прилагать усилия к выращиванию кинзы на собственных грядках, чтобы избежать искушения добавить несколько ароматных листочков в салат или другое блюдо.