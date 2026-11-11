Многие специалисты рекомендуют включать кинзу в свой ежедневный рацион.
Рекомендации специалистов основаны на полезных свойствах этой пряности.
Кинза известна своей способностью улучшать пищеварение и предотвращать воспалительные процессы.
Кроме того, зелень является хорошей профилактикой кожных заболеваний и положительно влияет на насыщение клеток крови кислородом.
Тем не менее, не стоит злоупотреблять количеством кинзы. Рекомендуется не употреблять более 35 г зелени за один раз.
Кинза противопоказана людям с заболеваниями желудка, такими как гастрит или язва.
Также она не рекомендуется для тех, кто страдает гипертонией, диабетом, тромбозом и ишемией.
В таких случаях не стоит прилагать усилия к выращиванию кинзы на собственных грядках, чтобы избежать искушения добавить несколько ароматных листочков в салат или другое блюдо.
Оставить комментарий