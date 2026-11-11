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Когда стоит избегать выращивания кинзы: зелень может быть опасной 0 58

Дом и сад
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда стоит избегать выращивания кинзы: зелень может быть опасной

Многие специалисты рекомендуют включать кинзу в свой ежедневный рацион.

 

Рекомендации специалистов основаны на полезных свойствах этой пряности.

Кинза известна своей способностью улучшать пищеварение и предотвращать воспалительные процессы.

Кроме того, зелень является хорошей профилактикой кожных заболеваний и положительно влияет на насыщение клеток крови кислородом.

Тем не менее, не стоит злоупотреблять количеством кинзы. Рекомендуется не употреблять более 35 г зелени за один раз.

Кинза противопоказана людям с заболеваниями желудка, такими как гастрит или язва.

Также она не рекомендуется для тех, кто страдает гипертонией, диабетом, тромбозом и ишемией.

В таких случаях не стоит прилагать усилия к выращиванию кинзы на собственных грядках, чтобы избежать искушения добавить несколько ароматных листочков в салат или другое блюдо.

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