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Приметы о орхидеях: что они могут означать в вашем доме 0 83

Дом и сад
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Приметы о орхидеях: что они могут означать в вашем доме

Суеверные цветоводы считают, что наличие комнатных растений в доме влияет не только на микроклимат, но и на энергетику. Некоторые цветы могут отвести беду, другие избавить от финансовых проблем.

 

В этой статье мы расскажем о том, что может сулить появление орхидеи в вашем доме.

1. Считается, что орхидея, растущая в спальне, может негативно влиять на энергетику владельца, особенно если это мужчина.

2. Для женщин этот цветок, напротив, приносит счастье, повышая их привлекательность и чувственность.

3. Если орхидея растет в доме одинокой женщины, она может помочь не только раскрыть таланты, но и обустроить личную жизнь.

4. Если орхидея начинает желтеть, засыхать или погибает, это может предвещать неприятности, которые будут сыпаться, независимо от пола владельца.

5. В благополучной семье орхидея может стать причиной разлада, так как считается, что она относится к так называемым «мужегонам».

Что делать с подаренной орхидеей

Получив в дар орхидею и услышав о ее негативном влиянии, многие могут захотеть избавиться от подарка. Однако незамужним девушкам не стоит бояться такого подарка — вскоре может появиться ухажер или проявит свои намерения уже имеющийся поклонник.

Нерегулярное цветение орхидеи связывают с ветреным характером ее хозяйки и непостоянством чувств.

Цвет орхидеи

Алые или коралловые орхидеи можно встретить в домах уверенных и сильных женщин.

Гранатовые или карминные цветы помогают пробудить чувства между супругами.

Пурпурные и фиолетовые орхидеи вселяют уверенность перед испытаниями и помогают добиться целей.

Желтые цветы обещают владельцу разрешение финансовых проблем.

Оранжевые орхидеи способствуют достижению успеха в жизни.

Золотистые цветы обещают успех тем, кто трудится и проявляет находчивость.

Белые орхидеи вносят гармонию и умиротворение, избавляя от депрессии.

Розовые цветы — мечта романтичных девушек, желающих подчеркнуть свою индивидуальность и чувственность.

Нейтрализуем мистику

Чтобы избежать негативных последствий, замужним женщинам рекомендуется убирать орхидею в те места, где реже бывает мужчина, например, в коридор. Также можно оставить растение в комнате дочери, но не сына.

В остальном, бояться стоит только того, во что верит обладатель орхидеи.

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Редакция BB.LV
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