Давать себе обещания — это занятие, которому отдаются многие. Люди осознают, что их не устраивает текущее положение дел, и договариваются с собой о том, как это изменить.

О таких внутренних договоренностях никто не знает, поэтому их легко нарушить. Однако большинство предпочитает этого не делать, чтобы иметь возможность развиваться и не оставаться в круговороте неприятностей. Тем не менее, не всем свойственно рассуждать и действовать именно так.

На примере личностей нескольких знаков зодиака это становится особенно заметно. Они часто обещают себе начать новую жизнь, но так и не приступают к делу.

Овен

У людей этого знака много идей и задумок. Овны точно знают, как должна быть устроена их жизнь и что нужно сделать, чтобы изменить её к лучшему. Они много раз обещают себе начать действовать по разработанному плану и менять всё, что им надоело.

Но за дело они так и не берутся. Проблема не в лени, а в том, что Овны привязаны к родственникам и стараются не расстраивать их, выполняя их просьбы. В таком случае им не до работы над собой.

Близнецы

Эти люди отличаются непостоянством и любят что-то менять, но не кардинально. Близнецы могут разорвать связи с кем-то или начать знакомиться со всеми, кто им встречается, формируя новый круг общения.

Однако важные вещи, такие как устроенный быт и работа, они оставляют без внимания. Близнецы понимают, что стабильность для них важнее, чем возможность получить что-то лучшее.

Стрелец

Люди этого знака много говорят, строят планы на будущее и делают это вслух. Но Стрельцы никогда не принимаются за дело.

Проблема в том, что они не ставят цели, а просто фантазируют, говоря о том, что не сбудется. В итоге Стрельцы, будучи креативными, могут прожить достаточно скучную жизнь.

Глобальные перемены — это то, что точно не про личности этих знаков. Они не могут решиться на них, поэтому только обещают себе начать жизнь с чистого листа.