Современный человек скорее согласится забыть ключи от квартиры, чем мобильный телефон. Смартфон — это не просто способ скоротать время, но и важный инструмент в повседневной жизни.

Смартфон позволяет проводить оплату, находить дорогу, отправлять фото и выполнять множество других функций. Однако он может внезапно разрядиться в самый неподходящий момент.

В этой статье мы расскажем, что делать, если нужно срочно позвонить, а аккумулятор смартфона разряжен и под рукой нет «пауэр-банка».

Важно отметить, что вмешательство в батарею устройства лучше избегать. Аккумулятор и так подвержен физическому и химическому износу, а неправильные действия пользователей могут усугубить ситуацию.



Действуем оперативно

1) Быстро снимите бампер или вытащите телефон из другого защитного аксессуара. Если этого не сделать, батарея во время зарядки может перегреваться, что негативно сказывается на системе и расходует заряд.

2) Переключите гаджет в «режим полета». Эта функция отключает WI-FI, GPS и другие входящие и исходящие сигналы, что помогает сохранить заряд устройства.

3) Подключите оригинальное зарядное устройство и ждите. В этом случае 5 минут зарядки обеспечат до 10% уровня заряда в обычном режиме, а если есть функция быстрой зарядки, то и больше. Этого будет достаточно, чтобы принять вызов или сделать звонок.