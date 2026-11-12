Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как эффективно и быстро очистить духовку: 3 метода 0 90

Дом и сад
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как эффективно и быстро очистить духовку: 3 метода

Стенки духовки со временем покрываются жиром и загрязнениями. Очищать их после каждой готовки нецелесообразно.

 

Оставлять жирные стенки недопустимо, так как при каждом включении жир будет пригорать и издавать неприятный запах.

Рассмотрим три способа очистки электрической плиты.

Основные правила ухода

Перед тем как перейти к методам очистки, важно определить базовые правила ухода:

1) Духовой шкаф нужно убирать регулярно. Если жир начнет скапливаться, избавиться от него будет сложнее.

2) Чтобы облегчить очистку, включите духовку на 50 градусов и подождите 20 минут. Жир размягчится, и его будет проще удалить.

3) Перед очисткой вынимайте все элементы: противни, направляющие, стекла. Мыть их отдельно поможет поддерживать порядок.

4) Не используйте абразивные средства, так как они могут оставить царапины. Лучше применять губку или мягкую тряпку.

5) Не наносите чистящее средство на нагревательные элементы и вентилятор — это распространенная ошибка.

6) Используйте только мягкие губки для очистки. Хотя жесткие щетки могут быть эффективнее, важно проявлять осторожность.

7) После очистки дверцу стоит оставить открытой на несколько минут.

Также стоит подумать о запахах, которые остаются. Простое решение — использовать таблетки активированного угля, которые хорошо поглощают запахи. В качестве альтернативы можно применять пищевую соду и другие компоненты.

Как почистить духовку пищевой содой

Пищевая сода — отличное средство, которое нужно правильно использовать. Смешайте соду с водой в соотношении 1 к 2.

Получившуюся кашицу нанесите на загрязненные участки и оставьте на 20 минут.

Чистка должна выполняться мягкими тряпками, так как сода может оставить мелкие царапины.

Уксус и сода

Этот метод стоит применять при засохшем налете и неприятном запахе.

Обработайте внутреннюю часть шкафа столовым уксусом, затем аккуратно насыпьте соду на губку и протрите поверхность. Оставьте смесь на несколько часов, затем тщательно промойте духовой шкаф теплой водой.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт — один из лучших способов, доказавший свою эффективность. Разбавьте спирт с водой для достижения нужной концентрации.

Спирт хорошо разъедает пятна и помогает избавиться от неприятных запахов. Наносите его на загрязненные участки заранее. Если с первого раза не удалось достичь желаемого результата, можно увеличить концентрацию.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Проверка легких
Наша Латвия
Изображение к статье: Падевый мед
Наша Латвия
Изображение к статье: Как мыть ламинат, чтобы пол блестел как новый
Дом и сад
Изображение к статье: Грибы
Наша Латвия
Изображение к статье: женщина под зонтом
Наша Латвия
Изображение к статье: Rail Baltica
Политика
Изображение к статье: Проверка легких
Наша Латвия
Изображение к статье: Падевый мед
Наша Латвия
Изображение к статье: Как мыть ламинат, чтобы пол блестел как новый
Дом и сад

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать опилки для мульчирования туй
Изображение к статье: Знаки зодиака, которые часто обещают себе начать новую жизнь
Изображение к статье: Приметы о орхидеях: что они могут означать в вашем доме
Изображение к статье: Что не следует сажать после огурцов: запомните навсегда

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео