Стенки духовки со временем покрываются жиром и загрязнениями. Очищать их после каждой готовки нецелесообразно.

Оставлять жирные стенки недопустимо, так как при каждом включении жир будет пригорать и издавать неприятный запах.

Рассмотрим три способа очистки электрической плиты.

Основные правила ухода

Перед тем как перейти к методам очистки, важно определить базовые правила ухода:

1) Духовой шкаф нужно убирать регулярно. Если жир начнет скапливаться, избавиться от него будет сложнее.

2) Чтобы облегчить очистку, включите духовку на 50 градусов и подождите 20 минут. Жир размягчится, и его будет проще удалить.

3) Перед очисткой вынимайте все элементы: противни, направляющие, стекла. Мыть их отдельно поможет поддерживать порядок.

4) Не используйте абразивные средства, так как они могут оставить царапины. Лучше применять губку или мягкую тряпку.

5) Не наносите чистящее средство на нагревательные элементы и вентилятор — это распространенная ошибка.

6) Используйте только мягкие губки для очистки. Хотя жесткие щетки могут быть эффективнее, важно проявлять осторожность.

7) После очистки дверцу стоит оставить открытой на несколько минут.

Также стоит подумать о запахах, которые остаются. Простое решение — использовать таблетки активированного угля, которые хорошо поглощают запахи. В качестве альтернативы можно применять пищевую соду и другие компоненты.

Как почистить духовку пищевой содой

Пищевая сода — отличное средство, которое нужно правильно использовать. Смешайте соду с водой в соотношении 1 к 2.

Получившуюся кашицу нанесите на загрязненные участки и оставьте на 20 минут.

Чистка должна выполняться мягкими тряпками, так как сода может оставить мелкие царапины.

Уксус и сода

Этот метод стоит применять при засохшем налете и неприятном запахе.

Обработайте внутреннюю часть шкафа столовым уксусом, затем аккуратно насыпьте соду на губку и протрите поверхность. Оставьте смесь на несколько часов, затем тщательно промойте духовой шкаф теплой водой.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт — один из лучших способов, доказавший свою эффективность. Разбавьте спирт с водой для достижения нужной концентрации.

Спирт хорошо разъедает пятна и помогает избавиться от неприятных запахов. Наносите его на загрязненные участки заранее. Если с первого раза не удалось достичь желаемого результата, можно увеличить концентрацию.