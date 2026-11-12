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Как мыть ламинат, чтобы пол блестел как новый 0 50

Дом и сад
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как мыть ламинат, чтобы пол блестел как новый

Многие хозяйки тратят значительные суммы на специальные средства для мытья полов.

 

Тем не менее, всю бытовую химию можно заменить одним средством, которое не ударит по кошельку.

Об эффективности этого препарата в мытье ламината можно говорить долго – по легендам, после его использования полы блестят, как новые.

Речь идет об обычном глицерине.

Чтобы привести квартиру в порядок, нужно набрать ведро теплой воды, добавить немного шампуня и около 0,5-1 чайной ложки жидкого глицерина.

После такой уборки полы порадуют вас ослепительным блеском.

Вы можете не беспокоиться о том, что напольное покрытие станет липким – на практике можно с уверенностью сказать, что полы не будут ни скользкими, ни прилипать.

Что самое главное – использование глицерина исключает появление разводов: даже самый внимательный взгляд не заметит потеков на ламинате.

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