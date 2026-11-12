Тем не менее, всю бытовую химию можно заменить одним средством, которое не ударит по кошельку.

Об эффективности этого препарата в мытье ламината можно говорить долго – по легендам, после его использования полы блестят, как новые.

Речь идет об обычном глицерине.

Чтобы привести квартиру в порядок, нужно набрать ведро теплой воды, добавить немного шампуня и около 0,5-1 чайной ложки жидкого глицерина.

После такой уборки полы порадуют вас ослепительным блеском.

Вы можете не беспокоиться о том, что напольное покрытие станет липким – на практике можно с уверенностью сказать, что полы не будут ни скользкими, ни прилипать.

Что самое главное – использование глицерина исключает появление разводов: даже самый внимательный взгляд не заметит потеков на ламинате.