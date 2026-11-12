Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как подготовить малину к зиме: урожай на следующий год удивит соседей 0 88

Дом и сад
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как подготовить малину к зиме: урожай на следующий год удивит соседей

Осенью работа на дачных участках продолжается, даже после сбора урожая.

 

Пришло время подготовить растения к зимним холодам.

Особое внимание следует уделить малине, которая требует бережного ухода.

Тонкости предзимней подготовки

Чтобы побеги малины радовали обильным урожаем каждый год, а ягоды не становились мельче, необходим грамотный осенний уход.

• В первую очередь необходимо произвести обрезку: удалить старые и поломанные ветки, а также те, на которых есть признаки заболеваний.

Эту процедуру следует проводить за две недели до наступления похолодания, чтобы побеги успели восстановиться, так как обрезка является травмирующей процедурой. Все удаленные ветки и опавшую листву нужно сжигать.

• Для укрепления малины и обеспечения её спокойного переноса зимы, а также активного роста весной, рекомендуется осенняя подкормка удобрениями.

Каждый год следует чередовать органические удобрения с минеральными. В качестве органики используют компост или перегной, которые раскладывают на слегка перекопанную почву вокруг каждого побега.

• Осенью многие вредители остаются не только в земле, но и в почках, под корой растений. Чтобы остановить их размножение, необходимо обработать малину инсектицидами или бордоской жидкостью.

• Важной процедурой является мульчирование, так как корневая система малины расположена близко к поверхности почвы.

Для этого пространство между побегами засыпают опилками, соломой или торфом.

Осенняя подготовка является залогом богатого урожая на следующий год, поэтому она должна проводиться грамотно и продуманно.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мавра Константинопольская; Преподобные Спиридон и Никодим
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить плодородие почвы в ноябре
Дом и сад
Изображение к статье: Леониды
Наша Латвия
Изображение к статье: флаги Евросоюза
В мире
1
Изображение к статье: Почему собака скулит и как с этим справиться
В мире животных
Изображение к статье: подводный кабель
Бизнес
1
Изображение к статье: Мавра Константинопольская; Преподобные Спиридон и Никодим
Наша Латвия
Изображение к статье: Как улучшить плодородие почвы в ноябре
Дом и сад
Изображение к статье: Леониды
Наша Латвия

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как избежать набивания белья в пододеяльник при стирке: 3 эффективных способа
Изображение к статье: Как вырастить сочную и пушистую петрушку на подоконнике
Изображение к статье: Как мыть ламинат, чтобы пол блестел как новый
Изображение к статье: Как эффективно и быстро очистить духовку: 3 метода

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео