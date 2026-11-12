Осенью работа на дачных участках продолжается, даже после сбора урожая.

Пришло время подготовить растения к зимним холодам.

Особое внимание следует уделить малине, которая требует бережного ухода.

Тонкости предзимней подготовки

Чтобы побеги малины радовали обильным урожаем каждый год, а ягоды не становились мельче, необходим грамотный осенний уход.

• В первую очередь необходимо произвести обрезку: удалить старые и поломанные ветки, а также те, на которых есть признаки заболеваний.

Эту процедуру следует проводить за две недели до наступления похолодания, чтобы побеги успели восстановиться, так как обрезка является травмирующей процедурой. Все удаленные ветки и опавшую листву нужно сжигать.

• Для укрепления малины и обеспечения её спокойного переноса зимы, а также активного роста весной, рекомендуется осенняя подкормка удобрениями.

Каждый год следует чередовать органические удобрения с минеральными. В качестве органики используют компост или перегной, которые раскладывают на слегка перекопанную почву вокруг каждого побега.

• Осенью многие вредители остаются не только в земле, но и в почках, под корой растений. Чтобы остановить их размножение, необходимо обработать малину инсектицидами или бордоской жидкостью.

• Важной процедурой является мульчирование, так как корневая система малины расположена близко к поверхности почвы.

Для этого пространство между побегами засыпают опилками, соломой или торфом.

Осенняя подготовка является залогом богатого урожая на следующий год, поэтому она должна проводиться грамотно и продуманно.