В ноябре еще есть возможность положительно повлиять на урожай следующего сезона.

Многие дачники применяют проверенные удобрения, такие как перепревший навоз и компост.

Эти методы действительно эффективны.

Однако существует еще один способ подкормки, который может дать отличные результаты.

Что использовать для улучшения почвы в ноябре?

Чтобы повысить плодородие огорода, стоит обратить внимание на рыбную или костную муку. Эти натуральные добавки имеют отличный состав, что способствует улучшению качества почвы. После такой подкормки томаты и огурцы чувствуют себя прекрасно.

Также можно отметить положительное влияние на корнеплоды.

Сначала необходимо насыпать на каждый квадратный метр посадок от 50 до 100 граммов подкормки. Затем следует перекапывать огород. Можно также просто укрыть средство мульчирующим слоем.

В следующем году можно будет заметить, что качество почвы значительно улучшилось.