Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как улучшить плодородие почвы в ноябре 0 43

Дом и сад
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как улучшить плодородие почвы в ноябре

В ноябре еще есть возможность положительно повлиять на урожай следующего сезона.

 

Многие дачники применяют проверенные удобрения, такие как перепревший навоз и компост.

Эти методы действительно эффективны.

Однако существует еще один способ подкормки, который может дать отличные результаты.

Что использовать для улучшения почвы в ноябре?

Чтобы повысить плодородие огорода, стоит обратить внимание на рыбную или костную муку. Эти натуральные добавки имеют отличный состав, что способствует улучшению качества почвы. После такой подкормки томаты и огурцы чувствуют себя прекрасно.

Также можно отметить положительное влияние на корнеплоды.

Сначала необходимо насыпать на каждый квадратный метр посадок от 50 до 100 граммов подкормки. Затем следует перекапывать огород. Можно также просто укрыть средство мульчирующим слоем.

В следующем году можно будет заметить, что качество почвы значительно улучшилось.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мавра Константинопольская; Преподобные Спиридон и Никодим
Наша Латвия
Изображение к статье: Леониды
Наша Латвия
Изображение к статье: Как подготовить малину к зиме: урожай на следующий год удивит соседей
Дом и сад
Изображение к статье: флаги Евросоюза
В мире
1
Изображение к статье: Почему собака скулит и как с этим справиться
В мире животных
Изображение к статье: подводный кабель
Бизнес
1
Изображение к статье: Мавра Константинопольская; Преподобные Спиридон и Никодим
Наша Латвия
Изображение к статье: Леониды
Наша Латвия
Изображение к статье: Как подготовить малину к зиме: урожай на следующий год удивит соседей
Дом и сад

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как избежать набивания белья в пододеяльник при стирке: 3 эффективных способа
Изображение к статье: Как вырастить сочную и пушистую петрушку на подоконнике
Изображение к статье: Как мыть ламинат, чтобы пол блестел как новый
Изображение к статье: Как эффективно и быстро очистить духовку: 3 метода

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео