Желание иметь свежую зелень дома даже зимой вполне объяснимо, но не всегда осуществимо. Петрушка, которую можно найти на полках магазинов зимой, не всегда радует своим качеством.

Как вырастить петрушку в домашних условиях?

Чтобы подоконники в квартире радовали глаз пышными кустами зелени, понадобится немного: готовая питательная смесь для рассады и подходящая емкость глубиной не более 20 см.

Если вы решили использовать почву с дачного участка, предварительно стоит пролить ее кипятком для обеззараживания.

Перед посадкой семена замачивают на сутки в теплой воде. Можно добавить пару кристалликов марганцовки в воду.

Сеют ароматную траву в канавки глубиной примерно 1 см, оставляя расстояние между канавками не менее 5 см.

После того как семена окажутся в почве, их стоит укрыть слоем земли, а емкость накрыть пленкой.

Оставьте тару с будущими всходами в теплом месте на примерно 2 недели, не забывая орошать посадки из пульверизатора.