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Как вырастить сочную и пушистую петрушку на подоконнике 0 48

Дом и сад
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вырастить сочную и пушистую петрушку на подоконнике

Желание иметь свежую зелень дома даже зимой вполне объяснимо, но не всегда осуществимо. Петрушка, которую можно найти на полках магазинов зимой, не всегда радует своим качеством.

 

Как вырастить петрушку в домашних условиях?

Чтобы подоконники в квартире радовали глаз пышными кустами зелени, понадобится немного: готовая питательная смесь для рассады и подходящая емкость глубиной не более 20 см.

Если вы решили использовать почву с дачного участка, предварительно стоит пролить ее кипятком для обеззараживания.

Перед посадкой семена замачивают на сутки в теплой воде. Можно добавить пару кристалликов марганцовки в воду.

Сеют ароматную траву в канавки глубиной примерно 1 см, оставляя расстояние между канавками не менее 5 см.

После того как семена окажутся в почве, их стоит укрыть слоем земли, а емкость накрыть пленкой.

Оставьте тару с будущими всходами в теплом месте на примерно 2 недели, не забывая орошать посадки из пульверизатора.

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Редакция BB.LV
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