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Растения, которые не стоит сажать рядом с яблоней 0 344

Дом и сад
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Растения, которые не стоит сажать рядом с яблоней

Яблоня — капризное растение, которое может плохо расти и плодоносить, если рядом находятся культуры, которые ей не подходят.

 

Существуют растения, которые не могут комфортно расти рядом друг с другом. Причины этого могут быть различными: болезни, вредители и особенности самих растений.

Абрикос

Корневая система абрикоса выделяет токсичные вещества, которые могут негативно сказываться на соседних культурах. Кроме того, у абрикоса и яблони есть общие болезни и вредители.

Рябина

Рябина считается не самым лучшим соседом для яблони. Эти растения не уживаются друг с другом, и яблоня может давать много «некондиционных» плодов, пораженных рябиновой молью.

Сирень

Хотя сирень обладает красивым внешним видом и необычным запахом, она является плохим «компаньоном» для яблони. На сирени часто селятся вредители и болезни, что делает такое соседство небезопасным для яблони.

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