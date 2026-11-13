Во сне к нам приходят покойники и общаются не просто так. Не всегда мы можем понять смысл сна и четко услышать, что хотят передать души. Рекомендуется записывать свои сны и перечитывать их, со временем вы сможете осознать, что вам хотели сказать.

Не стоит бояться снов с умершими людьми. В потустороннем мире нет ничего страшного. Мы боимся того, что не знаем, и это вызывает страх перед тем, что видим. На самом деле, бояться следует живых, а не мертвых!

Если вам удается поговорить с умершим во сне, задавайте ему вопросы — возможно, у него есть важное послание для вас. Если вы посещаете церковь, поставьте свечу за упокой души, которая вам приснилась.

Умершие не несут ничего плохого; они приходят, чтобы помочь своим близким. Сознание человека ограничено в восприятии мира, но когда душа уходит на небеса, она начинает видеть мир многомерно.

Если у вас установлен контакт с ушедшей душой, вы можете перед сном попросить ее прийти к вам во сне и подсказать, как поступить в интересующих вас вопросах.