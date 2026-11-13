Каждому из нас рано или поздно потребуется больше удобств и функциональных решений в жизни.

Важно учитывать потребности пожилых членов семьи, которым может понадобиться помощь в обустройстве жилья для комфортной жизни.

Как сделать квартиру более удобной для пожилых людей, чтобы их жизнь была приятнее?

Раннее планирование

Каждый из нас когда-то достигнет возраста, когда преодоление лестницы может стать трудной задачей.

Хотя никто не хочет думать о том, что станет слабее и зависимым от других, важно помнить, что старение — это естественный процесс. Подготовка к этому моменту может значительно облегчить жизнь в будущем. Рассмотрите возможность планирования удобств еще на этапе проектирования жилья.

Обратите внимание на угол наклона лестницы, если выбираете дом с мансардой, расстояние между спальней, кухней и ванной, а также высоту внешней лестницы. Удобства, созданные сейчас, помогут избежать дополнительных расходов в будущем.

При ремонте квартиры для пожилого родственника важно учитывать индивидуальные потребности, так как они могут сильно различаться.

Дружелюбный к пожилым людям интерьер

При проектировании квартиры для пожилых людей следует учитывать множество факторов.

1. Пол во всем интерьере

Выбирая пол для квартиры, важно, чтобы он был нескользким. Пожилые люди должны чувствовать себя в безопасности при передвижении. Избегайте глянцевых плиток, так как пролитая вода может привести к травмам. В спальне, гостиной или прихожей подойдут мягкие и легко чистящиеся ковры.

Также стоит помнить, что пожилые люди могут чувствовать холод, поэтому плитка с противоскользящей функцией будет хорошим выбором для кухни и ванной.

2. Безопасная ванная

При планировании ванной комнаты для пожилого человека важно учитывать функциональность. Хорошо продуманное пространство будет удобно даже для инвалидов. Нескользкие поверхности особенно важны.

Обратите внимание на расположение крана, чтобы использование ванной не вызывало трудностей. Унитаз должен быть установлен на высоте около 50 см, но лучше адаптировать его под индивидуальные потребности. Если замена унитаза невозможна, можно использовать накладку для удобства.

Пороговый душ — безопасное решение, так как доступ к нему проще, чем к ванне. Установка специального душевого кресла также облегчит использование ванной.

Не забудьте о доступе к раковине, которая должна быть широкой, и установите ручки в душе и рядом с унитазом для удобства.

3. Уютная гостиная и спальня

Пожилые люди, особенно немощные, проводят много времени дома, поэтому доступ ко всей мебели и удобной кровати очень важен.

При выборе мебели для гостиной обращайте внимание на высоту и удобство сидений. Они должны быть достаточно жесткими и на уровне, позволяющем легко вставать. Хороши кресла с жесткими подлокотниками для дополнительной поддержки. Все шкафы и комоды должны быть доступны.

Приобретая кровать и матрац, стоит обратить внимание на регулируемую раму, позволяющую поднимать голову и ноги. Матрац должен соответствовать потребностям человека. Все необходимые вещи должны быть под рукой, поэтому тумбочка должна находиться на уровне кровати.

4. Простота в использовании кухни

Кухня для пожилых людей должна быть максимально функциональной, с легким доступом ко всем необходимым приборам и раковинам.

Шкафы следует размещать на удобной высоте, избегая высоко подвешенных полок, острых краев и скользких полов.