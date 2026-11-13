В этой статье мы расскажем, как правильно заряжать телефон, чтобы батарея служила долго. Как же правильно заряжать смартфон?

Одна из самых распространенных ошибок, которую совершают владельцы смартфонов, — это полная разрядка устройства перед зарядкой.

Эксперты рекомендуют подключать гаджет к зарядке, когда уровень заряда составляет примерно 20-40 %.

Еще одной распространенной ошибкой является зарядка до 100 %. Это также может негативно сказаться на состоянии батареи.

Поэтому крайне нежелательно оставлять телефон на зарядке на всю ночь.

Оптимальным вариантом будет заряжать смартфон до 80 %.