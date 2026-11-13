Перед зимой опытные садоводы всегда планируют, как защитить розы от грызунов.

Какие меры можно предпринять для защиты роз от мышей?

Лапник

Опытные садоводы часто используют лапник в качестве укрытия для цветов. Он отлично защищает растения от морозов.

Кроме того, лапник не привлекает грызунов, что обеспечивает надежную защиту для роз.

Растения

Можно добавить к укрытию растения, запах которых отпугивает мышей. Многие дачники считают, что обычная мята эффективно справляется с этой задачей.

Другие предпочитают использовать более сильный вариант - полынь.

Деготь

Этот запах способен прогнать мышей с участка. Достаточно обработать ветошь или вату небольшим количеством дегтя и поместить в укрытие.

Грызуны не останутся ни следа.