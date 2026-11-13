Перед зимой опытные садоводы всегда планируют, как защитить розы от грызунов.
Какие меры можно предпринять для защиты роз от мышей?
Лапник
Опытные садоводы часто используют лапник в качестве укрытия для цветов. Он отлично защищает растения от морозов.
Кроме того, лапник не привлекает грызунов, что обеспечивает надежную защиту для роз.
Растения
Можно добавить к укрытию растения, запах которых отпугивает мышей. Многие дачники считают, что обычная мята эффективно справляется с этой задачей.
Другие предпочитают использовать более сильный вариант - полынь.
Деготь
Этот запах способен прогнать мышей с участка. Достаточно обработать ветошь или вату небольшим количеством дегтя и поместить в укрытие.
Грызуны не останутся ни следа.
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