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Как защитить розы зимой от мышей: советы опытных садоводов 0 32

Дом и сад
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Розы

Перед зимой опытные садоводы всегда планируют, как защитить розы от грызунов.

 

Какие меры можно предпринять для защиты роз от мышей?

Лапник

Опытные садоводы часто используют лапник в качестве укрытия для цветов. Он отлично защищает растения от морозов.

Кроме того, лапник не привлекает грызунов, что обеспечивает надежную защиту для роз.

Растения

Можно добавить к укрытию растения, запах которых отпугивает мышей. Многие дачники считают, что обычная мята эффективно справляется с этой задачей.

Другие предпочитают использовать более сильный вариант - полынь.

Деготь

Этот запах способен прогнать мышей с участка. Достаточно обработать ветошь или вату небольшим количеством дегтя и поместить в укрытие.

Грызуны не останутся ни следа.

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