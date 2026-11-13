Даже новички в огородном деле знают, что не следует сажать одну и ту же культуру на одном и том же месте два года подряд.

Однако опытные огородники знают, что при правильном подходе можно обойти это правило.

Не всегда есть возможность обеспечить полноценный севооборот, особенно если огород небольшой.

В этой статье мы расскажем о хитростях дачников с опытом, которые научились сажать чеснок после чеснока и получать при этом отличный урожай.

Совет первый: используйте чередование культур

Чеснок освобождает грядку рано, поэтому есть возможность для чередования культур. Хотя это не полноценный четырехлетний севооборот, результат все же будет.

После чеснока можно сажать культуры, которые растут до поздней осени, такие как пекинская капуста, кольраби, редька, репа, редис, брюква и дайкон. Также можно сеять зелень: салат, шпинат, укроп и руколу.

Кроме того, практикуется посадка гороха в середине лета. Хотя он не успеет вызреть, осенью вы сможете насладиться свежим горошком или заморозить его на зиму. Во второй половине сезона также можно выращивать морковь и свеклу.

Совет второй: сейте сидераты

Сидераты можно сеять сразу после освобождения грядки. Если вы планируете использовать ее для выращивания второго потока овощей, сидеральные культуры следует высевать в сентябре в междурядьях овощных растений.

Заранее продумайте посев так, чтобы после сбора овощей на этом месте можно было посадить чеснок под зиму, а сидераты оставить расти дальше.

Не стоит сеять озимые сидераты (рожь, озимый рапс), так как они перезимуют и станут злостным сорняком, от которого будет сложно избавиться.

Сейте культуры, которые погибнут зимой, такие как масличная редька, горчица, овес, люпин и горох.

Совет третий: тщательно удобряйте

Вносите достаточное количество удобрений, чтобы чеснок не испытывал дефицита питания. Лучше всего использовать компост или перепревший навоз (1 ведро на 1 кв. м). Комплексные удобрения применяйте в соответствии с инструкцией.

Удобрения вносите перед посадкой овощных культур летом, а затем перед посадкой чеснока в каждую лунку. В следующем сезоне уделите особое внимание подкормкам, так как это влияет на урожайность.

Кроме дефицита питания, чеснок может заболеть на следующий год, если в предыдущем году болезни завелись на грядке.

Чтобы этого избежать, проведите профилактическую обработку почвы. К счастью, сейчас можно обойтись без химических препаратов. В продаже есть множество биологических фунгицидов, которые безопасны для здоровья человека и окружающей среды.