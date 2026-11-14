Некоторые владельцы смартфонов ошибочно полагают, что гаджеты нужно полностью разряжать до 0 % и затем заряжать до максимума.

В этой статье мы объясним, почему такая практика не рекомендуется и как правильно заряжать телефон, чтобы продлить срок службы батареи.

Правильная зарядка смартфона

Специалисты предупреждают, что полная разрядка и зарядка до 100 % литий-ионным аккумуляторам не только не нужны, но и могут нанести вред.

Если постоянно следовать такой схеме зарядки, батарея вскоре начнет плохо держать заряд.

Частичная зарядка, наоборот, способствует продлению срока службы аккумулятора.

Регулярные небольшие дозарядки гораздо полезнее для современных аккумуляторов, чем длительные циклы полной зарядки.

Эксперты рекомендуют поддерживать уровень заряда в диапазоне от 30 до 80 %.