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Экстрасенс объясняет, нужно ли избавляться от старых вещей и одежды умерших 0 162

Дом и сад
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экстрасенс объясняет, нужно ли избавляться от старых вещей и одежды умерших

Каждая вещь является сгустком энергии, поэтому нежелательно брать вещи в аренду или использовать их у друзей.

 

Хранение вещей умершего человека может нести в себе энергию смерти и его прижизненной ауры. Однако, если этот человек был светлым и радостным, его вещь может приносить вам силу.

Что касается старых вещей, рекомендуется раз в полгода проводить полную чистку пространства и избавляться от всего, чем вы давно не пользуетесь.

Каждая вещь несет в себе энергию событий; например, если в этом костюме вы разводились или были на похоронах, то в такой вещи не стоит идти на свадьбу.

Если вы давно не носили любимую майку и она пылится в шкафу, возможно, стоит расстаться с ней и отправить в мусорный контейнер.

На смену старым вещам приходят новые — это символизирует освобождение от отживших эмоций и впечатлений. Чтобы пришло что-то новое, нужно избавиться от старого, включая людей.

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Редакция BB.LV
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